2023 har været et år til glemmebogen for Emma Raducanu.

Men der er masser at se frem til i det nye år.

For efter at have været gennem et sandt skadeshelvede, der blandt andet resulterede i hele tre operationer på to uger, ja, så er der nu positivt nyt omkring den britiske tennisspiller.

Hun har således fået wildcard til WTA 250-turneringen i Auckland, New Zealand, der begynder 1. januar 2024.

Skader har holdt Raducanu fra tennisbanen siden april i år.

Og således kan den 21-årige stjerne begynde det nye år med at igangsætte et comeback til tennisbanen, som hun senest var i kamp på i april i år.

Den tidligere US Open-vinder blev i maj opereret for problemer i både ankel og håndled, som dengang havde voldt problemer i længere tid og altså bidraget til, at resultaterne har været langt fra det niveau, hun indledte karrieren med.

Netop nu er Raducanu, der tidligere har været nummer ti på ranglisten, faldet helt ned som nummer 296.

Ved turneringen i Auckland får Amanda Anisimova også mulighed for at gøre comeback, da hun som Raducanu også har fået et wildcard.