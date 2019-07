For en måned siden vandt Holger Rune drengesinglerækken ved grand slam-tennisturneringen French Open i Paris. Nu er han ankommet til Wimbledon for at gøre et kvalificeret forsøg på at gentage bedriften her.

Og forudsætningerne for at missionen lykkes er optimale.

Således er den 16-årige dansker topseedet og godt på vej til at erobre førstepladsen på verdensranglisten fra italieneren Lorenzo Musetti.

»Jeg glælder mig til at komme i kamp (mandag, red.) mod Kevin Chahoud. Det er en spiller, jeg aldrig har mødt tidligere. Men jeg kender ham udmærket, og han er solid,« siger Holger Rune til B.T.s udsendte om sin svenske førsterundemodstander.

Holger Rune jubler efter at have vundet en duel i drengesinglefinalen ved French Open. Foto: Roger Parker Vis mere Holger Rune jubler efter at have vundet en duel i drengesinglefinalen ved French Open. Foto: Roger Parker

Blå bog Holger Rune Født: 29. april 2003 i Charlottenlund

Familie: mor (Aneke) er selvstændig (sælger drikkevandskølere), mens far (Anders) arbejder i shippingbranchen. Søsteren Alma er 20 år

Begyndte at spille tennis som seks-årig

Medlem af Hellerup Idrætsklub

Blev i april 2018 den yngste dansker nogensinde til at spille på Davis Cup-holdet

Sikrede sig i marts 2019 - som yngste spiller nogensinde - DM-guld i herresingle

Vandt i juni 2019 French Open i drengesingle

Da han tidligere i denne uge nåede semifinalen ved en turnering i London-forstaden Roehampton, var det første gang, han spillede på græs.

»Jeg synes, det er et fedt underlag. Her kan man bruge sin slice og man kan komme til nettet. I det hele taget synes jeg, at græsset passer godt til min offensive spillestil,« siger Holger Rune.

Efter triumfen ved French Open debuterede han på seniorernes Challenger Tour.

»Det har været en rigtig god måned. Jeg er meget godt tilfreds med resultaterne, der udelukkende er blevet opnået på grund af hårdt arbejde,« siger Holger Rune.

Danske Grand Slam-vindere i juniortennis 1947: Kurt Nielsen vinder drengesinglerækken i Wimbledon

1948: Kurt Nielsen vinder drengesinglerækken ved French Open

1998: Eva Dyrberg vinder pigedoublerækken i Wimbledon og ved US Open med henholdsvis Jelena Kostanić og Kim Clijsters

1999: Kristian Pless vinder drengesinglerækken ved Australian Open

2006: Caroline Wozniacki vinder pigesinglerækken i Wimbledon

2019: Clara Tauson vinder pigesinglerækken ved Australian Open, mens Holger Rune vinder drengesinglerækken ved French Open

Han understreger, at han ikke føler noget ekstra pres på sine skuldre over som førsteseedet, at blive udråbt som favorit til Wimbledon-titlen.

»Ikke rigtigt. Inden grussæsonen var jeg omkring nummer 30 på verdensranglisten. I april tog jeg en beslutning om, at der skulle arbejdes stenhårdt. Siden er resultaterne kommet stille og roligt, så jeg ved, hvordan jeg er kommet, hvor jeg er netop nu,« siger Holger Rune.

Det var meningen, at han efter Wimbledon skulle have deltaget ved en Challenger-turnering i Holland. Men det wildcard som arrangørerne tildelte ham, er af uransagelige årsager blevet annulleret. Derfor spiller han før en kort sommerferie i august kun en enkelt seniorturnering i Italien inden forberedelserne til juniorernes US Open går i gang i begyndelsen af september.

Ifølge planen er det meningen, at Holger Rune i denne sæson fokuserer på juniorernes grand slam-turneringer, og at han i 2020 primært skal spille seniortennis.