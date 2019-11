16-årige Holger Rune vandt lørdag sin største pengepræmie nogensinde med sejren i invitationsturneringen Red Bull Next Gen Open.

Dermed fortsætter den talentfulde dansker sit imponerende år.

I finalen besejrede Holger Rune den 21-årige italiener Enrico Dalla Valle med 4-1, 4-1, 4-2 i en turnering, hvor der spilles først til fire point i bedst ud af fem sæt.

Sejren giver den danske junior-verdensetter 15.000 dollars. En sum, der svarer til cirka 101.000 danske kroner.

Det er den største præmiecheck, han nogensinde har vundet.

Italieneren Enrico Dalla Valle besejrede ellers Rune i det indledende gruppespil tidligere på ugen, men i finalen var ingen tvivl om, hvem der var den stærkeste.

Den 16-årige komet beviser dermed fortsat de lovende takter, som har været tydelige hele året.

I forsommeren vandt han grand slam-turneringen French Open i drengesinglerække, og for et par uger siden strøg han så til tops på juniorernes verdensrangliste efter at have vundet sæsonfinalen i Kina.

