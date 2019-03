Clara Tauson har i den grad fået en fremragende start på år 2019.

Natten til søndag vandt den unge dansker endnu en turnering, da det blev til en sejr i W15-turneringen i Xiamen i Kina.

16-årige Clara Tauson vandt over 19-årige Meiqi Guo, men det var ikke en helt let affære for danskeren, da kampen måtte ud i tre sæt.

Første sæt vandt Meigi Guo med 6-2, men Clara Tauson fik kæmpet sig stærkt tilbage og vandt de to efterfølgende af slagsen med 6-3, 6-2.

Kampen varede en time og 43 minutter, og herefter kunne danskeren altså endnu engang kalde sig for 'vinder'.

Det samme kunne hun i sidste uge, da hun vandt en anden kinesisk ITF-turnering, nemlig finalen i Shenzhen, hvilket betød, at Clara Tauson blev sendt op som nummer 407 på verdensranglisten.

Tidligere på året vandt Clara Tauson juniorrækken i Australian Open - som du kan se takketalen fra øverst i artiklen -, og med nattens sejr er Clara Tauson nu oppe på 27 sejre i træk, hvoraf de 15 er fra ITF-turneringer, der er niveauet under WTA-turneringer, hvor alle de bedste spillere - som eksempelvis Caroline Wozniacki - spiller med.

Præmiepuljen i den kinesiske turnering på næsthøjeste niveau lyder på 15.000 dollar, svarende til lige knap 100.000 kroner.