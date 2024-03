Saudi-Arabien og ATP har indgået en aftale, og det har fordele og ulemper set med danske tennisbriller.

Saudi-Arabien er for alvor med ombord på tennisvognen, efter at landets offentlige investeringsfond (PIF) onsdag indgik et "mangeårigt strategisk samarbejde" med ATP, herrernes tennisorganisation.

Saudi-Arabien intensiverer tilstedeværelsen i tennissporten, men det giver en blandet smag i munden hos Dansk Tennis Forbund (DTF).

- Som forbund er vi ikke særligt glade for, at det er et land som Saudi-Arabien, der i højere grad styrer sporten, siger Thomas Kønigsfeldt, der er næstformand i DTF samt tidligere bestyrelsesmedlem i det Internationale Tennis Forbund (ITF).

- Jeg er meget ambivalent omkring det, men det er godt, at der kommer flere penge ned igennem systemet. Det er godt for dem, der drømmer om en tenniskarriere, og at flere spillere kan leve af tennis. Det vil betyde enormt meget for sporten.

Det har været et tema, som næstformanden i årene i ITF-bestyrelsen har kæmpet for, og det er positivt, selv om pengene kommer fra saudiarabiske hænder.

Ifølge Kønigsfeldt vil større præmiepenge og flere ATP-turneringer, som følge af det nye partnerskab, nemlig give bedre forhold for tennisspillerne længere nede i tennishierarkiet.

- Det er rigtig godt, hvis pengene kanaliseres til spillere langt nede på verdensranglisten, der så kan komme til at leve professionelt af sporten, siger han.

Samarbejdet mellem Saudi-Arabien og ATP indebærer, at PIF bliver officiel navnesponsor på ATP's verdensrangliste. PIF bliver også partner på ATP-turneringerne i Indian Wells, Miami, Madrid, Beijing og på sæsonfinalen, ATP Finals, mens Next Gen ATP Finals skal spilles i Saudi-Arabien de næste fire år.

Saudi-Arabiens investeringsfond er i forvejen stærkt involveret i flere sportsgrene. PIF ejer den engelske fodboldklub Newcastle fra Premier League og har investeret stort i den saudiarabiske fodboldliga.

Derudover står de bag oprettelsen af golftouren LIV Golf, der blev oprettet som konkurrent til de etablerede tours, PGA og DP World Tour, men som siden også indgik et partnerskab med konkurrenterne.

/ritzau/