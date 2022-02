Har hun stoppet karrieren?

Mystikken om den kinesiske tennisstjerne Peng Shuai fortsætter

I denne uge gav hun et interview med franske L'Equipe, som flere parter peger på er et forsøg på et orkestreret fremstød fra den kinesiske stat. For efter Shuai anklagede den tidligere kinesiske vicepræsident Zhang Gaoli for seksuelt overgreb i efteråret 2021, er hun blevet offer for den kinesiske statscensur.

I en lang periode forsvandt hun slet og ret fra jordens overflade, mens omverdenen efterlyste hende. Siden har hun nægtet at have anklaget Gaoli for noget som helst, og i interviewet med den franske avis taler Shuai ifølge kritikere langt fra frit. Blandt andet vækker en detalje i billedserien fra interviewet opsigt, da man i et spejlbillede kan se en mand, mange mener er ansat af den kinesiske stat. Se billedet herunder.

Mediet Deadspin peger også på, at Shuai i interviewet fortæller en stor nyhed. 'Hun gik på pension, men ingen lagde mærke til det,' lyder det fra mediet.

Da Shuai bliver spurgt, om det er sidste gang, man har set hende på WTA Touren, giver hun da også indtryk af, at karrieren er færdig. Uden at omverden altså har opfanget nyheden.

»Tennis ændrede mit liv fuldstændig. Det har givet mig glæde, udfordringer og så meget mere. Nogle gange er det svært at sige farvel og gå på pension. Mange har spurgt mig om det samme spørgsmål. Selv hvis jeg ikke længere deltager i professionelle turneringer, vil jeg altid være en tennisspiller,« lød svaret, som mange tolker som et farvel til tennissporten. Et farvel, som få tror er frivilligt.

Der er også parter, der peger på, at Shuai trods alt er blevet 36 år og har været plaget af skader tidligere. Og at det er en god grund til et karrierestop, men kritikerne argumenterer i stedet for, at hun er blevet tvunget på pension, så den kinesiske stat ikke risikerer, at hun rejser verden rundt og taler over sig. Shuai blev senest spottet under Vinter OL i Beijing, hvor hun pludselig dukkede op på tilskuerrækkerne.