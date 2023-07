Wildcards flyver om ørerne på Caroline Wozniacki.

Det står klart her lidt over en uge efter hendes comeback-bombe, hvor hun samtidig fortalte, at hun skulle spille US Open.

Siden har hun fået en adgangsbillet til National Bank Open i Canada, som indtil videre ligner hendes første rigtige kamp i over tre år. Turneringen begynder 7. august.

Nu ser hun ud til at klemme endnu en turnering ind, før det går løs ved US open, for hun har også fået et wildcard til Western & Southern Open i Cincinnati, der starter 14. august.

Sådan så det ud i 2005. Foto: Mike Simons/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Sådan så det ud i 2005. Foto: Mike Simons/AP/Ritzau Scanpix

»Jeg var 15 år, da jeg for første gang kom til turneringen i Cincinnati i 2005. Jeg er så glad for at være tilbage, hvor jeg spillede min første WTA-turnering,« lyder det fra Wozniacki.

»En stor tak til turneringen for denne mulighed.«

»Carolines comeback er en spændende historie for os alle. Western & Southern Open er stolte af at være en del af denne tidlige fase af hendes tilbagevenden til sporten,« sagde turneringsdirektør Todd Martin.

Wozniacki bliver 33 år 11. juli.