Den 21-årige russer Andrey Rublev gør det i øjeblikket godt mod flere af tennissportens største stjerner.

Tennisstjernen Roger Federer blev udsat for en overraskelse af de store torsdag i Cincinnati.

Den syvdobbelte mester måtte forlade ATP-turneringen i Ohio efter et nederlag i tredje runde til russeren Andrey Rublev, der rangerer som nummer 70 i verden.

Den 21-årige opkomling fra Rusland vandt med 6-3, 6-4 over det 17 år ældre tennisikon. Det tog kun en time for Rublev at slå Federer.

Det var anden gang på en måned, at det lykkedes Andrey Rublev at få has på en top-fem-spiller i verden. For nylig besejrede russeren østrigske Dominic Thiem på vejen mod finalen i Hamburg.

Tidligere på ugen slog stortalentet i turneringen i Cincinnati Federers landsmand Stanislas Wawrinka, der tidligere har tilhørt verdenstoppen og blandt andet har vundet tre grand slam-titler.

Andrey Rublev skal i fjerde runde møde landsmanden Daniil Medvedev om en plads i semifinalen.

ATP-turneringen i Ohio fungerer som optakt til US Open, der begynder 26. august.

/ritzau/