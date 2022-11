Lyt til artiklen

At Holger Rune er strøget til tops i tennisverdenen på rekordtid, skyldes ikke kun danskerens eminente og kraftfulde spil på banen.

På blot et år er den danske tenniskomet gået fra en placering uden for top-100 til at være nummer 10 på verdensranglisten, efter han søndag vandt Masters 1000-turneringen i Paris i en finalesejr over selveste Novak Djokovic.

For at nå til tops i en sport som tennis kræver det et enormt dygtigt hold omkring Holger Rune. Lars Christensen har været træner for Rune, lige siden han var seks år gammel, og tilføjelsen af den franske toptræner Patrick Mouratoglou har bestemt hjulpet på den 19-årige danskers pludselige fremstød.

Søndag efter sejren i Paris så vi også mere til to navne, der ikke er så kendte i offentligheden, men spiller en ekstremt vigtig rolle i Holger Runes nylige succes.

Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON Vis mere Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON

På gruppebilledet tonede en mand frem, som normalt arbejder i kulissen for Holger Rune-teamet. Yderst på billedet til højre står den internationale topagent Philippe Weiss.

Han er i direktør i koncernen Tennium, og i slutningen af 2020 blev der indgået et samarbejde med den dengang 17-årige Holger Rune og Philippe Weiss. Den danske tenniskomet havde dermed fundet sig en verdensklasse-spilleragent.

Philippe Weiss arbejdede blandt andet med Caroline Wozniackis franske manager, Julien Cassaigne, hvor Weiss allerede var med til at skaffe en lukrativ sponsoraftale med Nike til Wozniacki, da hun bare var 13 år gammel.

Nu har topagenten sørget for lignende superaftaler med Nike og det franske tennismærke Babolat for Holger Rune. Samtidig venter der nok en del lukrative tilbud på den 19-årige dansker i den nærmeste fremtid, som Philippe Weiss skal tage sig kærligt af og få den bedst mulige aftale ud af.

Foto: JULIEN DE ROSA Vis mere Foto: JULIEN DE ROSA

Phillipe Weiss har sat lidt ord på, hvad han mener om Holger Runes vilde udvikling i denne sæson.

»Han har enorme ambitioner og giver sig selv midlerne til at lykkes. Det, der imponerer mig mest, er hans evne til at tilpasse sig. På en uge har du en fuldstændig forandring. Han var nummer 500 (på ATP-ranglisten, red.) for to år siden. Der er ingen grænser for ham. Han er glad, men han tænker altid videre mod den næste kamp,« siger topagenten til TennisActu.

Den anden lidt mere ukendte person på gruppebilledet med den hvide kasket har også en vigtig rolle på teamet. Han hedder Mike James og er en tennisanalytiker, der skal hjælpe med at fremme Holger Runes præstationer og fortælle ham, hvilke detaljer som Rune kan skrue lidt på.

Mike James er samtidig en del af Mouratoglou Tennis Academy, som ejes af Patrick Mouratoglou. Her er Mike James tilknyttet som analytiker, og det er derfor, at han nu er en del af Holger Runes topprofessionelle setup.

Et setup, der selvfølgelig bliver fuldendt af Holger Runes mor, Aneke Rune, som er manager for den 19-årige tenniskomet.