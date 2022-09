Lyt til artiklen

Hun er nu officielt verdenskendt som 'The US Open Beer Girl'. Og det er amerikanske Megan Lucky pænt tilfreds med.

Den 26-årige kvinde er blevet et vaskeægte viralt hit, efter at hun nu for andet år i træk er blevet fanget af tv-kameraerne, mens hun bunder en stor 'fadbamse' ved en US Open-kamp – til stor begejstring for hele stadion. Se video øverst

Og det lugter allerede af, at en ny tradition er blevet født. Megan Lucky er i hvert fald klar til at gøre det til en årlig begivenhed

»Jeg havde det sådan, at hvis det sker igen, ville jeg elske at få endnu en chance til at få publikummet til at gå amok igen,« fortæller Megan Lucky til New York Post.

Den 26-årige ølbællende tennisfan var tidligere på måneden til stede på et af de mindre US Open-stadioner – Louis Armstrong Stadium – da, hun opdagede, at tv-producerne pegede på hende, mens de begyndte at råbe ind i deres walkie-talkie'er.

»Jeg tænkte 'åh åh'. Og ganske rigtigt kort efter fangede kameraet mig. Jeg greb øjeblikket og bundede øllen.«

»Jeg elsker bare at få muligheden for at gøre folk begejstret og få dem til at føle noget,« siger hun.

»Jeg kan ikke vente med at holde traditionen i hævd.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Megan Lucky (@meglucky53)

Megan Lucky bor og arbejder til daglig i New York, og hun fortæller, at det var helt spontant, da hun i 2021 satte gang i sin ølbælningsberømmelse.

»Jeg var 'tipsy' og derfor lidt modig. Det var virkelig bare noget, der pludselig skete. Jeg følte bare, at jeg var noget til at gøre et eller andet.«

»Jeg følte, at jeg var en minikendis for en stund. Jeg havde aldrig troet, at det skulle gentage sig. Det er det fedeste nogensinde.«

Megan Lucky fortæller, at hun ikke har en yndlingsøl, men at hun blot 'drikker, hvad der er foran hende'.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Megan Lucky (@meglucky53)

Og selvom hun har et markant talent for at bunde en øl, understreger tennisfanen, at der er grænser for, hvor mange gentagelser hun kan klare.

»Jeg var i nuet. Jeg kan godt lide at have det sjovt. Men jeg bæller ikke 100 øl, haha.«