En af de helt store kvindelige tennisstjerner forventer at gøre comeback senere på måneden.

36-årige Kim Clijsters, der i 2019 bebudede, at hun ville vende tilbage til banen, har takket ja til et wildcard til WTA-turneringen i Dubai, der begynder 17. februar.

»Siden jeg annoncerede mit comeback, har der været nogle bump på vejen, men jeg ser frem til at vende tilbage til banen og se, hvad næste kapitel bringer,« skriver hun på Twitter.

Belgieren havde planlagt at vende tilbage og spille turneringer i januar, men en knæskade betød, at hun måtte ændre sine planer.

Hun havde egentlig planlagt at spille sin første turnering i Mexico i marts, men gør i stedet comeback senere på måneden.

Clijsters stoppede karrieren efter US Open i 2012. Det var anden gang, at hun lagde ketsjeren på hylden.

Allerede som 23-årig stoppede hun første gang på grund af skader og med ønsket om at stifte en familie.

To år senere - i august 2009 - gjorde hun comeback. Samme år vandt hun US Open efter en finalesejr over danske Caroline Wozniacki.

Kim Clijsters var kvinden, der besejrede danske Caroline Wozniacki i US Open-finalen tilbage i 2009. Foto: TIMOTHY A. CLARY Vis mere Kim Clijsters var kvinden, der besejrede danske Caroline Wozniacki i US Open-finalen tilbage i 2009. Foto: TIMOTHY A. CLARY

I alt nåede hun op på fire grand slam-titler i single og to i double, før hun stoppede karrieren for anden gang.

I alt har hun vundet 41 WTA-titler i single og nåede første gang verdensranglistens førsteplads i 2003. Der lå hun senest i februar 2011.

Belgieren, der er født i 1983, blev professionel i 1997 - året før årets Australian Open-vinder Sofia Kenin blev født.

