Det nærmer sig for familien-Wozniacki.

For om en måneds tid skal den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki og ægtemanden, David Lee, være forældre til en lille pige.

Den 30-årige tidligere tennisspiller er nemlig otte måneder henne i sin graviditet, men indtil nu har det været sparsomt med billeder af maven, som hun selv har delt med sine mange fans verden over.

Indtil nu.

30-årige Caroline Wozniacki sammen med ægtemanden, 38-årige David Lee. Foto: EDGAR SU

For torsdag har Caroline Wozniacki nemlig lagt et billede op på sin Instagram-profil, hvor hun stolt viser babybulen frem med teksten 'Bumpin along'.

Mens det har været sparsomt med mavebilleder fra Wozniacki selv, har hendes mand, David Lee, dog for et par uger siden delt et billede, hvor graviditeten er meget tydelig at se.

'Hvis det her er, hvordan det føles at blive ældre, så bare kom an,' skrev amerikaneren til et billede, hvor han holder om sin højgravide hustru.

Herefter kunne man da også læse på danskerens Instagram-profil, at hendes mange fans hungrede efter et billede af maven. Det har de så fået nu.

Det var i februar, at 30-årige Caroline Wozniacki offentliggjorde graviditeten – ligeledes på Instagram, og det samme gjorde David Lee.

'Vi kan ikke vente med at møde vores pige til juni,' skrev hun til den store nyhed.

Caroline Wozniacki og David Lee mødte hinanden for første gang i 2015, og de blev gift ved et stort bryllup i Italien i 2019.