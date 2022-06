Lyt til artiklen

Nu er det officielt.

40-årige Serena Williams deltager ved dette års Wimbledon-turnering, da hun har fået et wildcard til deltagelse i den traditionsrige turnering.

Det fremgår af wildcard-listen på Wimbledons hjemmeside.

Den amerikanske tennislegende har ikke spillet tenniskamp på højeste niveau, siden hun var med ved sidste års udgave af Wimbledon, hvor hun trak sig med en skade i første runde mod Aliaksandra Sasnovich.

The stage awaits.



Our 7-time champion @serenawilliams will return to Wimbledon as a wild card this summer for her 21st appearance pic.twitter.com/7ddMAv7mOq — Wimbledon (@Wimbledon) June 14, 2022

Dengang kunne hun ikke holde tårerne tilbage, og der blev spekuleret i, om det var afslutningen på legendens karriere.

Men nu står det altså klart, at hun ikke er færdig.

I hvert fald tager hun endnu en omgang på græsset i London, hvor hun tidligere har vundet turneringen i single syv gange - og hun var i finalen i 2018 og 2019.

Tidligere tirsdag antydede den 40-årige legende, at hun ville vende tilbage til Wimbledon, da hun på sin Instagram skrev:

»SW og SW19. Vi har en date. 2022, vi ses der,« skrev hun. SW er hendes initialer og SW19 er det postnummer, hvor Wimbledon spilles i London.

Serena Williams kommer til at spille en opvarmningsturnering inden Wimbledon, da hun deltager i turneringen i Eastbourne.