Novak Djokovic var overlegen, da han i tre sæt slog Rafael Nadal og vandt Australian Open for syvende gang.

Novak Djokovic er nu den mest vindende herresingle i Australian Opens historie.

Søndag triumferede den serbiske tennisstjerne for syvende gang i grand slam-turneringen, da han med uventet overlegenhed bankede spanieren Rafael Nadal.

I løbet af lidt over to timer vandt Djokovic dysten på Rod Laver Arena i Melbourne med 6-3, 6-2, 6-3, og undervejs afgav serberen kun en enkelt breakbold.

Der var ellers lagt op til et stort tennisbrag mellem turneringens to forhåndsfavoritter, men på spændingsfronten blev kampen lidt af en fuser.

Førsteseedede Djokovic var dertil alt for overlegen. Med stor koncentration og ro pressede han andenseedede Nadal til at lave flere fejl, end spanieren har for vane.

En til tider lidt stresset Nadal fik derfor aldrig kontrol over kampen i hverken første eller andet sæt, hvor han ikke spillede sig frem til en eneste breakbold.

Derfor havde Djokovic i løbet af cirka fem kvarter vundet de to første sæt.

Selv om Nadal havde vundet alle sine sæt i turneringen før finalen, var det svært at se, hvordan spanieren skulle vende den ulige kamp.

Da Nadal i sit andet serveparti i tredje sæt atter blev brudt, lignede det næsten en ydmygelse.

Spanieren viste dog også, at han kan presse Djokovic. Nede med 2-3 havde Nadal muligheden for at bryde tilbage, men lykkedes ikke. Det skulle vise sig at være hans eneste mulighed for et servegennembrud i kampen.

Da Nadal ved 5-3 skulle serve for at holde sig i live, gik det som flere gange tidligere i kampen: Djokovic kontrollerede duellerne, og Nadal lavede fejlene.

Det udløste to matchbolde. På den første sendte Djokovic selv bolden ud af banen, mens Rafael kopierede den bedrift på den efterfølgende bold.

Djokovic vandt også i Melbourne i 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 og 2016. Rafael Nadal har vundet turneringen en enkelt gang, det var i 2009.

/ritzau/