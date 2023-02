Lyt til artiklen

Tiden er ved at løbe ud for verdens bedste tennisspiller, der kæmper alt, hvad han kan, for at det skal lykkes.

Novak Djokovic generobrede forleden førstepladsen på verdensranglisten efter sin 22. grandslam-triumf ved Australian Open.

Men nu befinder den serbiske verdensstjerne sig i et dilemma på grund af en kontroversiel sag.

Finder han ikke en løsning, kan den forpurre hans sæson endnu en gang.

Som det ser ud lige nu, kan Novak Djokovic ikke spille tennis i USA i marts.

Novak Djokovic er stadig ikke blevet vaccineret for covid-19 – og han bliver det nok næppe – og det kan nu igen få store konsekvenser for ham. Det skriver Mirror.

I øjeblikket udspiller der sig et drama i kulissen, hvor Djokovic forsøger at få en helt særlig tilladelse til at rejse ind i USA.

Uden den må han for tredje år i træk gå glip af nogle af tennissportens allerstørste turneringer – og ikke mindst vigtige point til verdensranglisten.

Direktøren for den prestigefyldte turnering Indian Wells, Tommy Haas, kalder det 'en skændsel', hvis Djokovic må gå glip af turneringen, fordi han ikke må rejse ind i USA.

Superstjernens bror, Djordje Djokovic, raser over situationen til det serbiske nyhedsbureau Tanjug.

»Desværre er situationen ude af vores hænder. Det er simpelthen utroligt, for hele verden er åbnet op, og store sportsbegivenheder har både vaccinerede og ikkevaccinerede atleter i aktion,« siger han.

Ifølge Djordje Djokovic er det 'et spørgsmål om dage', før der skal falde en afgørelse, hvis Novak Djokovic skal med til Indian Wells og Miami Open, der begge spilles i marts.