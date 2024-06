Novak Djokovic har problemer med knæet og er ikke sikker på, at han bliver klar til opgør mod Casper Ruud.

Novak Djokovic er tvivlsom til opgøret mod Casper Ruud i kvartfinalerne i French Open.

Det siger den serbiske verdensetter selv efter mandagens sejr i fem sæt over Francisco Cerundolo, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Jeg ved ikke, hvad der sker i morgen eller dagen efter i morgen - om jeg overhovedet kan spille. Jeg håber det, men lad os se, hvad der sker.

Djokovic vandt 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 over Cerundolo og har dermed for 15. gang i træk spillet sig i kvartfinalerne i French Open.

Efter kampen indrømmede Djokovic, at han skulle tilses af en læge på grund af problemer med knæet.

Serberen har været nødt til at tage antiinflammatorisk medicin for at spille.

- Vi kommer nok til at foretage flere undersøgelser og kontroller i morgen. Lægen foretog nogle undersøgelser direkte efter kampen. Han havde lidt positive nyheder, men også nogle bekymringer, siger Djokovic.

Djokovic måtte i forrige runde bruge fire timer og 29 minutter på at besejre Lorenzo Musetti. Kampen sluttede klokken 03.07 natten til søndag.

Den 37-årige serber var undervejs nødt til at blive tilset af en læge, efter at han gled.

- Jeg begyndte at føle smerte og bad om behandling. Det forstyrrede helt sikkert mit spil, siger han.

Djokovic har vundet French Open tre gange - senest i 2023.

/ritzau/