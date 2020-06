Endnu en tennisspiller er blevet testet positiv for corona-virus, og denne gang er der ikke tale om hvem som helst.

Det er verdensetteren Novak Djokovic, der er positiv for Covid-19.

Sådan lyder meldingen i en udtalelse fra Djokovic selv.

»I det øjeblik vi ankom til Beograd, blev vi testet. Min test var positiv, ligesom Jelenas (Djokovics hustrud, red.), mens børnenes var negative,« skriver tennisstjernen.

epa08503560 (FILE) - Novak Djokovic of Serbia (C) poses for a photo with volunteers at the Adria Tour tennis tournament in Belgrade, Serbia, 14 June 2020 (reissued 23 June 2020). According to media reports, Djokovic has tested positive for the SARS-CoV-2 coronavirus. EPA/ANDREJ CUKIC Foto: ANDREJ CUKIC Vis mere epa08503560 (FILE) - Novak Djokovic of Serbia (C) poses for a photo with volunteers at the Adria Tour tennis tournament in Belgrade, Serbia, 14 June 2020 (reissued 23 June 2020). According to media reports, Djokovic has tested positive for the SARS-CoV-2 coronavirus. EPA/ANDREJ CUKIC Foto: ANDREJ CUKIC

Den serbiske tennisspiller er medarrangør af en opvisningsturnering ved navn Adria Tour, som fandt sted i Kroatien og Serbien, og det var på vej hjem fra den, at han blev testet positiv.

Egentlig var finalen, som nu er aflyst, planlagt til at skulle spilles på søndag, men arrangementet har i virkeligheden udviklet sig en regulær corona-bombe, hvor fem personer ud over Novak Djokovic er testet positiv.

Der er tale om spillerne Grigor Dimitrov, Borna Coric og Viktor Troicki, mens Novak Djokovics fysiske træner Marko Paniki også er blandt de smittede, ligesom Kristijan Groh, som er træner for Grigor Dimitrov.

»Jeg er meget ked af hvert eneste smittetilfælde,« skriver Novak Djokovic, som nu går i isolation i 14 dage.

epa08503560 (FILE) - Novak Djokovic of Serbia (C) poses for a photo with volunteers at the Adria Tour tennis tournament in Belgrade, Serbia, 14 June 2020 (reissued 23 June 2020). According to media reports, Djokovic has tested positive for the SARS-CoV-2 coronavirus. EPA/ANDREJ CUKIC Foto: ANDREJ CUKIC Vis mere epa08503560 (FILE) - Novak Djokovic of Serbia (C) poses for a photo with volunteers at the Adria Tour tennis tournament in Belgrade, Serbia, 14 June 2020 (reissued 23 June 2020). According to media reports, Djokovic has tested positive for the SARS-CoV-2 coronavirus. EPA/ANDREJ CUKIC Foto: ANDREJ CUKIC

»Alt vi har gjort den forgangne måned gjorde vi med en rent hjerte og ærlige intentioner. Vores turnering skulle samle folk og dele et budskab om solidaritet og medfølelse igennem regionen (...) Men desværre er virussen fortsat tilstede, og der er en ny virkelighed, som vi stadig lærer at håndtere og leve med.«

Spilleren Noah Rubin er en af dem, som deltog i turneringen Adria Tour, og ifølge ham var det uundgåeligt, at det her ville ske.

»De levede deres liv, som om intet var hændt. Jeg forstår ikke hvorfor tennis havde behov for at løbe denne her risiko. Hvad nytter det at få folk til at smile og indsamle penge, hvis 1000 mennesker skal inficeres?« spørger han ifølge L'Équipe, der også skriver, at restriktionerne om, at restriktionerne på 40 procent af kapaciteten blev opfyldt, men at folk fik lov til at sætte sig på de bedste sæder - og derfor sad tæt.

Novak Djokovic har været særdeles skarp i sin retorik i forhold til corona-virussen, og han har blandt andet forklaret, at han mente, at man havde tiltænkt for drastiske tiltag mod corona-virus ved US Open.

Han har også forklaret, at han var imod en obligatorisk vaccination mod corona-virus.