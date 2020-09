Casper Ruud er i tredje runde ved US Open. Modstander i anden runde måtte opgive at spille videre.

Den norske tennisspiller Casper Ruud er for anden gang i sin karriere videre til tredje runde i en grand slam-turnering.

Den 21-årige Ruud mødte torsdag ved US Open Emil Ruusuvuori fra Finland i anden runde.

Nordmanden vandt de to første sæt med 6-4 og 6-3 og var foran 3-2 i tredje sæt, da hans finske modstander på grund af en skade måtte opgive at fortsætte. På det tidspunkt havde kampen varet cirka to timer.

Både Ruud og Ruusuvuori måtte gennem fem sæt tirsdag i turneringens første runde, og torsdagens kamp blev spillet i 30 graders varme.

- Det var ingen let kamp i dag, siger Casper Ruud. Emil haltede lidt rundt desværre, og det så ud som om, han havde lidt ondt, siger Casper Ruud, som på grund af den afbrudte kamp nu får lidt længere tid til at restituere sig.

- Det var godt, at det ikke blev en ny femsætter, for det var varmt derude, siger Ruud.

Ved French Open sidste år nåede Ruud på favoritunderlaget grus for første gang frem til tredje runde i en af sportens fire største turneringer.

I næste runde i US Open møder han Matteo Berrettini fra Italien, der er seedet som nummer seks. Ruud er seedet som nummer 30.

/ritzau/NTB