21-årige Casper Ruud førte an, da Norge sensationelt slog USA i det nye tiltag i herretennis, ATP Cup.

Norges bedste tennisherrer leverede fredag en overraskelse, da de åbnede landsholdsturneringen ATP Cup med en sejr over USA.

Nordmændene vandt opgøret i Perth med 2-1, og det skyldes i høj grad den 21-årige opkomling Casper Ruud.

Amerikanerne vandt det første opgør og bragte sig foran med 1-0, da Ruuds norske holdkammerat, Viktor Durasovic, blev slået 2-6, 2-6 af USA's Taylor Fritz.

Herefter indtog Ruud scenen og slog den hårdt servende John Isner med 6-7, 7-6, 7-5 efter små tre timers spil.

Den unge nordmand, der rangerer som nummer 54 i verden, afværgede to matchbolde til Isner i andet sæt.

Kort efter den imponerende sejr over verdensranglistens nummer 19 skulle Casper Ruud spille i den afgørende double.

Her slog Ruud og Durasovic amerikanerne Rajeev Ram og Austin Krajicek med 4-6, 6-3, 10-5. Sidste sæt blev afgjort i super tiebreak.

Norge og USA er placeret i gruppe D sammen med Rusland og Italien i ATP Cup, der spilles for første gang. Turneringen har deltagelse af 24 nationer, der er inddelt i seks grupper.

Vinderen af hver gruppe samt de to bedste toere går videre til kvartfinalerne, så nederlaget betyder, at det pludselig ser svært ud for USA at komme videre.

Den samlede præmiesum i ATP Cup er på 15 millioner dollar svarende til 100 millioner kroner.

/ritzau/AFP