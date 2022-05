Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er ikke bare Holger Rune mod Casper Ruud. Det er Danmark mod Norge.

For når det danske stortalent onsdag går på banen mod den 23-årige norske tennisstjerne i kvartfinalen ved French Open, venter der et nordisk brag, som aldrig er set lignende.

Hverken Norge eller Danmark kan nemlig prale af at have haft en repræsentant, der er kommet så langt i en grand slam-turnering før.

Og derfor er det da også et opgør, der får massiv opmærksomhed i Norge. Det siger et par norske journalister, som B.T. har talt med.

Holger Rune efter mandagens triumf, hvor han spillede sig i kvartfinalen. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT Vis mere Holger Rune efter mandagens triumf, hvor han spillede sig i kvartfinalen. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

»Folk er spændte heroppe. Casper Ruud er den bedste spiller, vi nogensinde har haft, og pludselig har vi det her skandinaviske brag, vi alle gerne vil have, mod Holger Rune, som har gjort kometkarriere,« siger Martin Daldosso, der er journalist på Dagbladet.

Han tilføjer ligeledes, at Holger Runes præstationer den seneste uge har gjort, at flere tennisfans i Norge frygter den blot 19-årige dansker.

»Ja, helt bestemt. Hvis han kan slå Stefanos Tsitsipas, der er én af de bedste lige nu, så kan han nærmest slå alle. Det er specielt en mulighed, at Rune kan tage sejren.«

Dagbladet-journalisten bakkes da også op af sin norske kollega Camilla Vestereng, der arbejder for VG.

»Normalt er tennis ikke ret stort i Norge, men når det er en kvartfinale ved en grand slam-turnering, så vokser det sig kæmpestort,« siger hun og tilføjer:

»Der bliver et kæmpe tryk og opmærksomhed på den kamp. Det er der ingen tvivl om.«

Kampen er da også et opgør mellem to stjerner, der kender hinanden særdeles godt.

De to rivaler har nemlig mødt hinanden tre gange det seneste år, og derfor er det da også et opgør, der er bliver imødeset i den franske hovedstad.

Casper Ruud og Holger Rune har mødt hinanden tre gange i karrieren. Danskeren har aldrig formået at vinde. Foto: VALERY HACHE Vis mere Casper Ruud og Holger Rune har mødt hinanden tre gange i karrieren. Danskeren har aldrig formået at vinde. Foto: VALERY HACHE

»Holger Rune er en knaldgod historie. En ung fyr med et modent spil, der er sympatisk at se på. Der er ingen nervøsitet eller vrede over ham i øjeblikket, og han er turneringens helt store sensation,« siger Franck Ramella, der er tennisjournalist hos den franske sportsavis L’Equipe, til B.T.

Han fortæller ligeledes, at danskerens sensationelle kvartfinale har gjort, at Frankrig og resten af verden for alvor har fået øjnene op for det unge stjerneskud.

»Han er blevet et ret stort navn hernede, og det bliver et kæmpe brag for de to lande. Ruud er stadig favoritten, men den her turneringen bør have skabt frygt hos nordmanden. Kampen bliver noget helt, helt andet end deres foregående opgør.«

Det er onsdag, at Holger Rune træder ind på den største grusscene, Court Philippe-Chatrier, når den historiske kvartfinale venter.

Den danske tennisstjerne møder norske Casper Ruud, som han i øvrigt aldrig har formået at besejre, omkring klokken 20.45, og du kan følge opgøret direkte her på bt.dk.