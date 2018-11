Kei Nishikori vandt overraskende over Roger Federer på førstedagen af ATP Finals.

Åbningen af tennisherrernes sæsonfinale bød på en overraskelse, da japaneren Kei Nishikori fik skovlen under andenseedede Roger Federer på førstedagen af ATP Finals.

Nishikori tog sejren i to sæt med cifrene 7-6, 6-3.

De to spillere viste enorm styrke i egne servepartier i første sæt, hvor der ikke var en eneste breakbold.

Det afstedkom naturligvis en tiebreak som afslutning på sættet, hvilket normalt er en disciplin for Roger Federer.

Schweizeren kom dog skidt fra land, og Nishikori spillede sig i front med 5-1. Selv om Federer nåede på 4-6, snuppede japaneren første sæt.

I andet sæt kom der endelig et servegennembrud tidligt. Men da spillerne begge formåede at snuppe et parti fra modstanderen, kunne det ligne en kurs mod endnu en tiebreak.

Japaneren var dog skarp, og anden gang han fik muligheden for at bryde den schweiziske legende, slog han til igen.

Da Federer kun udnyttede én af sine to breakmuligheder i sættet, kunne Nishikori tage sættet hjem med 6-3 og sikre sig selv en perfekt åbning på turneringen.

I den anden kamp i gruppen slog sydafrikaneren Kevin Anderson østrigske Dominic Thiem med 6-3 og 7-6.

Den anden gruppe tages der hul på mandag, hvor Alexander Zverev åbner mod Marin Cilic, hvorefter Novak Djokovic' og John Isners møde afslutter første runde.

/ritzau/