Han håbede, han kunne blive klar.

Men Nick Kyrgios har valgt at melde afbud til årets Wimbledon.

Det oplyser han i en story på Instagram.

'Hej allesammen. Jeg er rigtig ked af at fortælle, at jeg er nødt til at trække mig fra Wimbledon i år. Jeg prøvede mit bedste på at blive klar efter min operation, så jeg kunne træde tilbage på Wimbledon-banerne igen.'

Sorry to hear your news @NickKyrgios - wishing you a swift recovery and hope to see you back on our courts next year #Wimbledon pic.twitter.com/R0zl7i74Bd — Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2023

'Da jeg prøvede at gøre comeback, mærkede jeg nogle smerter i mit håndled i ugen på Mallorca. For at forebygge det, fik jeg det scannet, og det viste et overrevet ledbånd i mit håndled,' fortæller australieren.

Nick Kyrgios fortæller, at han har gjort alt, hvad han kunne for at blive klar, men der er bare ikke nok tid.

'Jeg vender tilbage, og som altid sætter jeg stor pris på støtten fra alle mine fans,' slutter han.

Tidligere på året måtte Nick Kyrgios trække sig fra Australian Open, da han døjede med en skade i knæet.

Efterfølgende har han døjet med sin fod, efter han var udsat for et bevæbnet røveri.

»Med alt det, der skete, fik Nick en flænge på den venstre side af sin fod. Vi ved ikke, hvordan,« fortalte hans agent Daniel Horsfall i den forbindelse til Reuters.

Fodskaden betød, at Kyrgios ikke kunne spille French Open, og han måtte også aflyse showkampen mod Holger Rune, der skulle have været spillet i Royal Arena.