Det er længe siden, vi har hørt noget fra Nick Kyrgios, men nu slår den kontroversielle tennisstjerne til igen.

Denne gang i et Twitter-opslag fra den tidligere tennisspiller og nuværende tv-vært Rennae Stubbs.

'Fortæl mig ikke, at kvindetennis er kedeligt! Semifinalerne var bedre, og nu er denne finale fantastisk! Ja, andet sæt af Alcaraz og Djokovic var godt, men kampen var 'blah'. Og kampen mellem Ruud og Zverev var også 'blah'. Gudskelov for damerne!' skriver Rennae Stubbs om kvindernes French Open-finale mellem Swiatek og Muchova.

Men det standpunkt er Nick Kyrgios tydeligvis ikke helt enig i.

I en kommentar til Stubbs' opslag, har han nemlig lavet en smiley, der græder af grin.

'Fortæl mig, hvor jeg tager fejl, Nick?' skriver hun videre, hvorefter den australske tennisspiller blot laver samme smiley.

Men opslaget fra Stubbs er ikke det eneste, Kyrgios finder morsomt.

Også Holger Runes træner, Patrick Mouratoglou, har fået en reaktion med på vejen.

'Hvornår har vi sidst set en kvindelig spiller, der spiller så komplet tennis som Muchova?' skriver Mouratoglou på Twitter.

Heller ikke her, kunne 28-årige Kyrgios dy sig for at lave en tredje smiley, der græder af grin.

Australieren, der kæmper for et comeback efter en fodskade, er tydeligvis ikke glad for kvindetennis.