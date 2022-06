Lyt til artiklen

Fra den ene temperamentsfulde tennisstjerne til den anden.

Den altid kontroversielle Nick Kyrgios er ikke bleg for at rose sin danske tenniskollega Holger Rune.

»Jeg håber, han forbliver tro mod sig selv. Hvis han får inspiration fra mig til at være sig selv og gå på banen og gøre tingene på sin egen måde, er det fedt,« siger Kyrgios til TV 2 Sport.

27-årige Kyrgios kalder det danske stjerneskud for en talentfuld og stærk ung spiller, der skal se fremad og bevare troen på sig selv.

Det er ikke nogen hemmelighed, at både Rune og Kyrgios har haft udfordringer med temperamentet og den mentale kamp.

Blandt andet smadrede Kyrgios sin ketsjer, efter han fik pointstraf for usportslig opførsel. En walkie-talkie gav pludselig lyd fra sig under en kamp, og det var australieren langt fra tilfreds med.

»Hvordan er det muligt? Det her er en af de største turneringer, og I kan ikke gøre jeres arbejde. Det er pinligt. Og I undrer jer over, ingen ser denne sport. Det er en joke. Han er en joke. Få alle ansatte væk, og start forfra,« sagde Kyrgios.

Mange husker nok også 19-årige Holger Runes udbrud i kvartfinalen ved French Open tidligere på måneden.

Undervejs i opgøret mod den norske superstjerne Casper Ruud, råbte Rune ud til sin spillerboks, hvor hans familie og trænere sad.

»Forlad, forlad, forlad,« kunne man høre den 19-årige tennisspiller råbe fra sin stol på sidelinjen, hvorefter hans mor, Aneke Rune, forlod boksen.

Du kan se episoden øverst i artiklen.

Gennem hele kampen kunne man se Holger Rune spille med følelserne uden på tøjet, og derfor var der da også adskillige tennisfans, som på de sociale medier bed mærke i danskerens attitude på det berømte grus i Paris.

Noget, der også fik Casper Ruud til at ryste på hovedet af sin modstander et par gange.

Men det stoppede ikke der.

Efterfølgende startede en række beskyldninger mellem de to kamphaner, hvor Rune blandt andet beskyldte Ruud for at have rådt 'JAAA' lige op i hovedet på Rune i omklædningsrummet efter kampen.

Det blev dog hurtigt afvist fra Ruud-lejren.

Holger Rune, der er placeret som nummer 19 på verdensranglisten, var sidst i aktion ved første runde af ATP-turneringen i Halle mod spanske Pablo Carreño Busta.

Danskeren tabte i to sæt med cifrene 3-6, 6-7, og efter mandagens kamp erkendte Rune, at han måtte sænke sine forventninger til Wimbledon, der ligesom turneringen i Halle, spilles på græs.