Den australske tennisspiller Nick Kyrgios er endnu engang havnet i vælten.

Han risikerer at blive udelukket i 16 uger og få en tillægsbøde på 25.000 dollar - svarende til cirka 170.500 kroner - for 'yderst grov adfærd'.

Det skriver tennisorganisationen ATP.

Dommen er faldet på baggrund af en kamp, den 24-årige australier spillede ved Cincinatti Masters i midten af august. Dog skal australieren først igennem en 'prøveperiode' på seks måneder, oplyser forbundet.

Under kampen i august ytrede Nick Kyrgios sin utilfredshed med kampens dommer.

»Det er den værste fucking dommer nogensinde. Den værste dommer i sporten. Den værste. Helt ærligt. Hver kan jeg spiller, laver han noget latterligt lort, hver gang,« lød det fra den rasende australier til Fergus Murphy.

Nick Kyrgios bad om en toiletpause, men det fik han ikke lov til. Alligevel gik Kyrgios mod toilettet med to ketsjere i hænderne, og han havde kun et formål. Han gik ind bag toiletdøren og smadrede begge to, inden han vendte tilbage på banen.

Det stoppede dog ikke her, for da kampen var slut, sendte Nick Kyrgios endnu en hilsen af sted til dommerstolen.

»Du er et kæmpe fjols, man,« sagde Nick Kyrgios. Og dommen i form af potentiel karantæne og bøde er faldet, da det langt fra er første gang i løbet af de seneste 12 måneder, at australieren har gjort noget lignende.

I midten af maj var Kyrgios så utilfreds med en dommer, at han i starten af tredje sæt tog sin taske og forlod banen. Han blev efterfølgende diskvalificeret fra turneringen for dårlig opførsel og fik en stor bøde.

Hvis Nick Kyrgios formår at opføre sig ordentligt, slipper han for at blive udelukket fra ATP-touren, ligesom han ikke skal betale bøden, skriver ATP.

Og der er flere krav til tennisspilleren, hvad det angår. Han skal holde sig fra følgende:

Verbale og fysiske overfald på dommere, tilskuere eller andre personen, mens han er på banen.

Usportslig adfærd som at spytte i retning af en dommer, tilskuer eller andre under en kamp.

Derudover skal han have en mentalcoach tilknyttet, ligesom han skal have professionel hjælp i form af en person, der kan hjælpe ham med, hvordan han skal opføre sig.

Nick Kyrgios er også blevet undersøgt i forhold til nogle udtalelser, han kom med, under US Open. Her fik han i første omgang kaldt ATP for 'korrupt', men siden omformulerede han sine udtalelser.

Netop fordi han gjorde det, kommer der ikke nogen straf ud af den sag, oplyser ATP.

Nick Kyrgios har fem dage til at appellere dommen, hvis han ønsker det.