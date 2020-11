Opgivende attitude, vilde vredesudbrud og opsigtsvækkende udtalelser.

Den australske tennisspiller Nick Kyrgios har alle dage delt vandene, og derfor har han også lidt af et 'badboy'-prædikat på sig. Men kan han nogensinde komme væk fra det?

Det spørgsmål er omdrejningspunktet i første afsnit af ABC's nye serie 'Reputation Rehab', hvor australieren blandt andet fortæller, hvordan det er at være en mørk spiller i en sport som tennis.

Han forklarer således, hvordan kulturen i tennis gør det svært for folk at acceptere, når en 'farvet' person opnår succes, som han har gjort. Det skriver news.com.au.

»Det er meningen, at det skal være en fin, hvid gentleman-sport. Så at se en farvet som mig selv gå ud og være anderledes og succesfuld, det er ikke altid nemt,« fortæller Kyrgios, der har en græsk far og en malaysisk mor.

NIck Kyrgios kom for alvor på manges læber ved Wimbledon i 2015, da han besejrede Rafael Nadal, der dengang var verdens nummer et. Her var opskriften serveesser, vilde slag og en attitude som få.

Men sidenhen skabte Kyrgios også overskrifter for det negative.

Han er således flere gange i sin karriere blevet kritiseret for at udvise opgivende attitude på banen ved blandt andet at undgå at returnere server. I den forbindelse er han også blevet straffet med både bøde og karantæne for at tabe med vilje.

Det – og meget andet – har medført massiv kritik fra både fans, kollegaer og tidligere tennisstjerner, og det har ikke altid været lige nemt – heller ikke for dem omkring ham.

I serien fortæller Kyrgios' mor, Norlaila, således, hvordan det var at være vidne til den modvind, som hendes søn ofte har stået over for.

»I starten var det forfærdeligt. Jeg ville beskytte ham. Men hvordan beskytter du én fra al den negativitet? Noget af det var racistisk, andet var bare forfærdeligt,« siger hun.

Den 25-årige australske stjerne forklarer i serien også, hvordan han har et had-kærligheds-forhold til tennis, ligesom han åbner op for, hvordan det var pludselig at være en person, der fik massiv opmærksomhed efter sin sejr over Nadal.

Nick Kyrgios ligger aktuelt nummer 44 på verdensranglisten, men har tidligere været helt oppe som nummer 13. Han har derudover seks ATP-titler på cv'et.