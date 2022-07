Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er rigtig meget på spil søndag eftermiddag klokken 15.00 dansk tid.

På legendariske Centre Court på Wimbledon-anlægget i London tørner australske Nick Kyrgios og stjernen Novak Djokovic sammen i finalen i den traditionsrige turnering.

For Kyrgios venter karrierens første Grand Slam-finale, og en sejr i sådan en finale kan mærkes på stoltheden - og på bankbogen.

De to tennisspillere kæmper nemlig foruden trofæet også om pengepræmien på to millioner engelske pund, hvilket svarer til godt 17,6 millioner danske kroner - taberen af finalen får omkring ni millioner danske kroner. Og derfor sidder følelserne også lige nu uden på tøjet for den bramfri australier.

»Jeg er meget ængstelig og nervøs. At spille i en Grand Slam-finale er noget, som jeg aldrig har haft chancen for at gøre før.«

»Jeg har været i masser af finaler, men det er første gang ved Wimbledon, en Grand Slam, og den største turnering i verden. Det er det, der har holdt mig oppe om natten og i gang. Chancen for at spille for ultimativ hæder og blive udødelig i tennisverdenen,« siger Kyrgios i et interview med BBC.

Og Kyrgios får formentlig også lidt af en opgave for sig.

Mens han for første gang prøver kræfter med Wimbledon-finalen, så har hans modstander vundet turneringen seks gange i alt.