Det går nogle gange stærkt på direkte tv, og det kan betyde, man får sagt noget helt forkert.

Og det var præcis det, der skete for tennisstjernen Nick Kyrgios, da han havde sin debut som kommentator hos Tennis Channel.

Her skulle han dække ATP Finals-kampen mellem Daniil Medvedev og Alexander Zverev, og i et forsøg på at forklare hvordan man kan slå førstnævnte, gik det galt.

Det viser et klip, Tennis Channel selv har delt på det sociale medie 'X'.

First viral moment for @NickKyrgios pic.twitter.com/jvkgSl19Ow — Tennis Channel (@TennisChannel) November 16, 2023

»Når du ser på dem, der har haft sex... succes mod Medvedev,« lød det fra australieren, der fortsatte:

»Se på Alcaraz, hver gang han spiller imod ham, går han meget frem, tager slagene inden bolden rammer jorden, trækker tiden ud...det er helt afgørende,« sagde han.

Men så let fik han bestemt ikke lov at slippe, for Nick Kyrgios' medkommentatorer havde i den grad hørt, hvad han fik sagt.

»Velkommen til dit første virale øjeblik hos Tennis Channel, Nick. Det var stærkt,« lød det drillende.

I første omgang var australieren lige lidt uforstående, men efter at have spurgt, hvad der skete, gik det op for ham, da den ene kommentator sagde, at de lige kunne høre det igen under reklamepausen.

»Jeg tror godt, jeg ved, hvad det er. Det er morsomt,« svarede Kyrgios med en god portion selvironi.

Hans egen sæson er blevet ødelagt af skader, som han har haft svært ved at få bugt med.

Det har dels været problemer med anklen og det ene håndled, der har holdt ham ude, ligesom han er blevet opereret i det ene knæ.

Det har betydet, at han har måttet melde afbud til alle fire grand slams, og han er desuden røget ud af top-100.