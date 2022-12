Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han gider egentlig ikke og har ikke været med de sidste seks år.

Men næste år får vi efter alt at dømme Nick Kyrgios at se på banen ved French Open.

Det er egentlig ikke, fordi den australske tennisspiller selv har et brændende ønske om at spille forårets Grand Slam.

Og han lægger heller ikke skjul på, han gør det for en andens skyld, selvom det dog også kommer ham selv til gode at deltage. Det skyldes i stedet kæresten Costeen Hatzi, som han har dannet par med i et års tid.

Foto: Instagram Vis mere Foto: Instagram

»Min kæreste vil gerne lære Paris at kende, så jeg kommer til Roland Garros i 2023,« siger Kyrgios til Eurosport og fortsætter:

»Det bliver godt for mig at tjene lidt flere penge, selvom jeg havde foretrukket at blive derhjemme,« lyder det fra australieren, der tidligere ikke har lagt skjul på, at han ikke er fan af turneringen i Paris.

Han har ikke deltaget siden 2017, og sidste år kaldte han det for 'den værste Grand Slam', ligesom han sagde, den burde streges fra tenniskalenderen.

Nick Kyrgios er aldrig nået længere end tredje runde i Paris, men han tror på, det kan lade sig gøre næste år, selvom han stadig ikke er vildt begejstret for turneringen.

»Jeg har sagt det mange gange, og jeg siger det igen. Der er for mange grusturneringer. Jeg ser fyre i top-100, jeg ikke engang kender, jeg ville ikke kunne genkende dem, hvis jeg så dem på gaden, og de er der kun på grund af grusturneringerne. Det er vanvittigt,« sagde han.