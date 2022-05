Må man træne uden T-shirt på, når man er i et fitnesscenter?

Det spørgsmål har den australske tennisstjerne Nick Kyrgios en fuldkommen klar holdning til. Det skriver News AU.

Dette gjorde Kyrgios klart, da han på Twitter lagde et billede op fra sin seneste træningssession i et fitnesscenter, hvor børn og unge træner.

Ved første glimt ligner billedet umiddelbart et ganske normalt træningsbillede, men i venstre hjørne af billedet foregår noget, som tennisstjernen Kyrgios ikke kan fordrage.

Her trænede en fremmed mand, som ifølge Kyrgios skulle være fitnesstræner for de unge mennesker, uden T-shirt på.

'Det er meningen, at de her mennesker skal guide vores ungdom. Jeg er virkelig pinlig berørt,' skriver Nick Kyrgios.

Only in Australia at a national academy and a ‘coach’ / ‘staff’ is in the gym with his shirt off. Haha these are the people that are supposed to be guiding our youth. I’m embarrassed for real pic.twitter.com/MSdTSQJDul — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) May 25, 2022

Efter at opslaget røg på de sociale medier, spurgte én af Nick Kyrgios' knap halve million følgere på Twitter, hvorfor Kyrgios ikke blot gik hen og snakkede med den T-shirt-løse mand i stedet for at lægge billedet op, så hele verden kan se den T-shirt-løse mand.

Dette spørgsmål valgte Kyrgios at svare på. Australieren mener ikke, at han har gjort spor galt.

'Jeg føler, at man allerede burde vide det? Er jeg den, der skal opdrage en træner eller personalet? Det mener jeg ikke. Det er en skændsel,' skriver han.

Nogle vil måske mene, at tennisstjernen skulle have grebet situationen anderledes an, men Nick Kyrgios er heller ikke ligefrem kendt for ikke at turde gå mod strømmen.

Senest udnævnte Kyrgios sig selv til den bedste tennisspiller på græs i verden. Selvom Kyrgios eksempelvis aldrig er nået længere end kvartfinalen i græsturneringen Wimbledon.