Nick Kyrgios er en mand, der ikke er bange for at sige sin mening.

Og da australieren røg ud af Cincinatti Masters natten til torsdag, var det ingen undtagelse. For her fik kampens dommer en opsang - både under og efter kampen.

Da russiske Karen Khachanov vandt kampens andet sæt, udbrød Nick Kyrgios, der tabte 7-6, 6-7, 2-6:

»Det er den værste fucking dommer nogensinde. Den værste dommer i sporten. Den værste. Helt ærligt. Hver kan jeg spiller, laver han noget latterligt lort, hver gang« lød det fra den rasende australier til Fergus Murphy.

Nick Kyrgios bad om en toiletpause, men det fik han ikke lov til. Alligevel gik Kyrgios mod toilettet med to ketsjere i hænderne, og han havde kun et formål. Han gik ind bag toiletdøren og smadrede begge to, inden han vendte tilbage på banen.

Det stoppede dog ikke her, for da kampen var slut, sendte Nick Kyrgios endnu en hilsen af sted til dommerstolen.

»Du er et kæmpe fjols, man,« sagde Nick Kyrgios, og det er langt fra første gang, han er kommet med udbrud af den kaliber.

I midten af maj var Kyrgios så utilfreds med en dommer, at han i starten af tredje sæt tog sin taske og forlod banen.

Australieren blev efterfølgende diskvalificeret fra turneringen for dårlig opførsel og fik en stor bøde.

Inden havde han fået en pointstraf for at skændes med dommeren, ligesom han også havde kastet med sin ketsjer i ren vrede.

I 2017 fik han en bøde på 196.000 kroner for usportslig optræden, efter at han forlod banen under en kamp i ATP-turneringen Shanghai Masters.

Inden da havde han flere gange i kampen fået advarsler for sine vredesudbrud.

I 2015 blev han idømt en karantæne på 28 dage og en bøde på 167.000 kroner for at komme med upassende kommentarer til sin modstander under en kamp.

Derudover har han også før gjort sig bemærket med kontroversielle aktioner på banen.

I juli mødte han Rafael Nadal under årets Wimbledon, og efter kampen indrømmede Nick Kyrgios, at han bevidst havde forsøgt at ramme Nadal på kroppen under kampen.

»Jeg gik efter ham. Ja, jeg ønskede at ramme ham lige i brystet. Hvorfor skulle jeg undskylde? Hvor mange slams er det, fyren har, hvor mange penge har han på bankkontoen? Jeg tror, han kan klare en bold i brystet. Jeg kommer overhovedet ikke til at give ham en undskyldning,« sagde Nick Kyrgios efterfølgende.