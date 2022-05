Der er vitterligt ingen mellemvej med tennisstjernen Nick Kyrgios.

Enten elsker du hans vilde stil, vanvittige slag og kontroversielle personlighed, eller så er du i den helt modsatte grøft, hvor du ikke kan døje synet af ham på banen.

Med andre ord deler australieren vandene i sådan grad, at han ofte får ørene i maskinen. Både i medier, på sociale platforme og i det virkelige liv.

Og det har ikke altid været nemt for Kyrgios, der i et interview med det australske program Nine's Wide World of Sports fortæller, hvordan den negative opmærksomhed sendte ham ud i et massivt misbrug og depression.

»Det var meget alvorligt. Det kom til det punkt, hvor det var selvskade, og det er ikke okay. Jeg tror, jeg skubbede alle væk, der bekymrede sig om med, og jeg kommunikerede ikke. Jeg lukkede bare ned og prøvede at tackle mine problemer direkte,« siger han.

»Jeg misbrugte en del alkohol og stoffer. Det var ude af kontrol. Nu drikker jeg næsten aldrig. Jeg får måske et glas vin til maden. Det var det første, jeg blev nødt til at få styr på og så genopbygge mit forhold til min familie og simpelthen bare blive sundere omkring kost, god søvn og træne en smule mere. Og det var det. Jeg tror, at corona hjalp mig meget med det,« siger han om den periode, hvor han fik styr på sit liv igen.

Noget, han peger som en stor faktor i hans mentale helbred, er hans kæreste Costeen Hatsi, som han beskriver som sin bedste ven.

»Hun ved egentlig ikke så meget om tennis. Hun kender to spillere, og det er mig og Thanasi (Kokkinakis, australsk tennisspiller, red.), og det gør tennis ret sjovt for hende,« griner Kyrgios og fortsætter:

»Jeg tror, at hvis hun kendte 95 procent af folkene på touren, ville hun nok skyde hovedet af sig selv. Jeg er i et punkt i mit liv, hvor jeg gerne vil slå mig den. Jeg har haft meget sjov i mit liv.«