Én video var nok til at få nettet til at gløde.

Den danske verdensstjerne Caroline Wozniacki har fået adskillige tennisfans op af stolen, efter hun tirsdag delte en video på Twitter.

Her kan man se den 32-årige dansker tilbage på træningsbanen, hvor hun får hjælp af sin datter, Olivia, til at træne sin forhånd.

'Tilbage på banen med min nye træner. Hun holder mig på tæerne,' skriver Wozniacki i opslaget på det sociale medie, som du kan se nederst i artiklen.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Et sjældent træningsopslag fra den danske stjerne, der ellers stoppede sin aktive karriere for snart tre år siden. Og siden da har hun været sparsom med udtalelser, når det handlede om et muligt comeback til tennis på topplan.

Men tirsdagens video har endnu en gang sparket liv i spekulationer om, hvorvidt hun kunne finde på at vende tilbage på WTA-touren.

Og spørger man danskerens næsten tre millioner følgere på Twitter, er der da heller ingen tvivl om, at størstedelen af dem ville elske at se Caroline Wozniacki genoptage karrieren.

Du kan se et udpluk af de mange Twitter-kommentarer herunder:

'Er det tid til et comeback?'

'Nu er det vist ved at være tid til et comeback'

'Jeg synes, at du og dit team skal tilbage på topplan så hurtigt som muligt!'

'Kom tilbage på WTA-touren!'

'Åh Gud! Vil du ikke være sød at gøre comeback?'

'Kom så tilbage! Vi har brug for dig!'

Caroline Wozniacki stoppede karrieren i 2020, da hun spillede sin sidste professionelle kamp ved Australian Open. Turneringen, hun i øvrigt vandt to år tidligere.

Siden da har den danske verdensstjerne fået to børn sammen med ægtemanden, David Lee.

Danskeren er flere gange blevet forholdt spørgsmålet om et muligt comeback til tennissporten, men flere gange har hun slået fast, at det absolut ikke er planen.

Dog åbnede hun en smule op for et comeback, da hun i april spillede en udsat afskedskamp mod tyske Angelique Kerber.

»Lige nu tror jeg det ikke, men aldrig sig aldrig. Man ved aldrig, hvad fremtiden bringer,« lød det blandt andet fra Caroline Wozniacki dengang.