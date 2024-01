46 minutter.

Så langt er det nye afsnit af Netflix-serien 'Break Point', der handler om tennisstjernen Alexander Zverev.

Det skriver The Independent, der har set den nye sæson, inden den udkommer onsdag.

Og her er der særligt én ting, der springer i øjnene. Noget, tennisjournalisten Ben Rothenberg også har bidt mærke i.

Afsnittet handler udelukkende om det comeback, tennisstjernen har leveret efter en grim ankelskade, skriver både han og mediet.

»Gæt selv: Hvad fokuserer kameraerne på? Her er en ledetråd: Det er ikke anklagerne om vold. De er faktisk slet ikke nævnt overhovedet. Og hvis producerne af 'Break Point' ikke kunne dække det på grund af lovgivning, skulle det måske have været et stort nok hint til at finde andre at fokusere på,« skriver Independent.

I oktober 2023 fik Zverev en bøde på hvad der svarer til 3,3 millioner kroner, da en lokal domstol mente, han har været voldelig overfor sin ekskæreste Brenda Patea.

Zverev, der nægter sig skyldig, har dog appelleret, hvilket betyder, sagen skal for retten.

Alexander Zverev og Brenda Patea. Foto: Andrej Isakovic/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Alexander Zverev og Brenda Patea. Foto: Andrej Isakovic/AFP/Ritzau Scanpix

Det er dog ikke første gang, han af en ekskæreste er blevet anklaget for vold. Det samme blev han i 2021 af Olga Sharypova, hvilket betød at forbundet ATP startede en intern undersøgelse.

Olga Sharypova har fortalt, hvordan hun blandt andet blev slået af den tyske tennisstjerne på deres hotelværelse, og hvordan hun forsøgte at tage sit eget liv som følge af fysisk og psykisk vold.

I januar 2023 lød det fra ATP, at Zverev ikke ville blive sanktioneret sportsligt, da en ekstern part ikke fandt tilstrækkelige beviser på, at tennisspilleren var skyldig.

Olga Sharypova har også anklaget Zverev for vold. Foto: Instagram Vis mere Olga Sharypova har også anklaget Zverev for vold. Foto: Instagram

Selvom Zverev nægter sig skyldig, har han selv henvist til sagen i den forstand, at han har henvendt sig til Dasha Medvedev, der er en tæt veninde til Olga Sharypova, under nogle af sine sejrstaler.

Han henviste til, de skulle være gode venner – noget Daniil Medvedev efterfølgende afviste på et pressemøde.

Men intet af det er altså nævnt i den nye sæson af 'Break Point'. I stedet er al fokus på at beskrive Zverev som atlet og hans vej tilbage til verdenstoppen.

'Der var rigeligt med offentlige klip, hvis det ikke kunne lade sig gøre at samarbejde med Medvedev,' skriver Ben Rothenberg på X med henvisning til, at anklagerne mod tennisspilleren slet ikke bliver belyst.

Alexander Zverev danner i dag par med modellen og skuespillerinden Sophia Thomalla.