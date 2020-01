Naomi Osaka havde nerver på, inden hun som en af de første skulle i kamp på førstedagen af Australian Open.

Naomi Osaka fra Japan indledte mandag sit titelforsvar ved Australian Open med en sejr over den useedede Marie Bouzkova fra Tjekkiet.

Den 22-årige Osaka vandt 6-2, 6-4.

- Det var virkelig hårdt for mig at få styr på mine nerver. Det er svært at spille mod en, du aldrig har mødt før i første runde af en grand slam, siger hun ifølge nyhedsbureauet AFP efter kampen, der varede 80 minutter.

I næste runde møder Osaka, der er seedet treer i turneringen, Zheng Saisai fra Kina.

I dagene op til de første kampe mandag har der været spekulationer om, at turneringsstarten kunne blive udskudt på grund af dårlig luftkvalitet i Melbourne.

Millionbyen har flere gange de seneste uger været indhyllet i sundhedsskadelig røg fra de mange naturbrande, som har plaget delstaten Victoria og andre områder af Australien i flere måneder.

Mandag er luftkvaliteten vurderet som "god" i Melbourne, hvor der også ventes regn senere på dagen.

/ritzau/