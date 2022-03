Forleden kom det frem, hvordan Boris Becker havde tilbudt at aflevere sin vielsesring for at afbetale gæld. Men det er ikke det eneste, tennislegenden har været villig til at give afkald på.

Den 54-årige tysker har nemlig solgt flere af sine trofæer på auktion i et forsøg på at komme en stor gæld til livs.

»Der var en auktion, der gav omkring 700.000 pund (svarende til 6,2 millioner kroner, red.)«, fortalte Beckers advokat Jonathan Laidlaw torsdag i retten i London.

Det skriver Daily Mail.

Hele sagen handler om 19 forhold, hvor anklagemyndigheden mener, Becker ikke har informeret om beløb og ejendomme, som han enten har fået eller ejet.

Blandt andet skulle der være tale om en lejlighed i Chelsea til en værdi af 1,2 millioner pund – svarende til 9,8 millioner danske kroner – ligesom der skulle være tale om ejendomme i Tyskland.

Selvom han havde en storslået tenniskarriere, der indbragte ham 160 millioner kroner i præmiepenge alene, har Boris Becker formået at smide sin formue væk, og i 2017 blev han erklæret konkurs.

Onsdag kom det frem, at den seksdobbelte Grand Slam-vinder også har villet sælge sin ejendom på Mallorca til en værdi af hvad der svarer til 74 millioner kroner i forsøget på at få omstødt sin konkurs.

Det var af samme årsag, han solgte sine trofæer for så mange penge.

Sagen startede tidligere på ugen, og det forventes, den varer omkring tre uger i alt. Den tyske tennislegende kan, hvis han bliver kendt skyldig, ende med en fængselsstraf på op til syv år.

Sagen har kørt i flere år, og tilbage i september 2020 erklærede tennislegenden sig uskyldig.

'Jeg er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Jeg nægter mig skyldig i alle anklager mod mig og vil forsvare mig med alle midler. Jeg tror på det britiske retssystem, og at mit hold vil bevise, at jeg er uskyldig,' skrev Becker i den forbindelse om sagen, der dog langt fra et slut endnu.