En enkelt kamp og så var det slut.

Sådan kan man sige om Caroline Wozniackis præstation under WTA 250-turneringen i New Zealandske Auckland.

Danskeren tabte i første runde til Elina Svitolina med cifrene 6-4. 6-3.

Ukraineren ligger nummer 25 på verdensranglisten og er andenseedet i turneringen.

Det var Caroline Wozniackis første turnering siden US Open i sommer, hvor hun afsluttede sin første række turneringer efter det opsigtsvækkende comeback, der blev varslet sent i juni.

På trods af nedturen i Auckland var der tale om en opvarmningsturnering inden danskerens altoverskyggende mål: Australian Open, der begynder midt i januar.

En turnering, den nu 33-årige Wozniacki vandt tilbage i 2018.

Caroline Wozniacki er lige nu nummer 256 i verden, men har fået wildcard til årets første grand slam-turnering.

Caroline Wozniacki havde det svært mod Elina Svitolina. Foto: Brett Phibbs/AP/Ritzau Scanpix

Men hvis Wozniacki skal have forhåbninger om at gentage den bedrift, skal der andre boller på suppen, end der var i tirsdagens dyst mod Elina Svitolina.

Den erfarne ukrainer, der sidste år rykkede med rekordfart op ad verdensranglisten efter en tennispause på grund af graviditet og en skade, var koldblodig, når hun fik chancen i afgørende øjeblikke af kampen.

Første sæt var mere lige end det andet. Caroline Wozniacki kom godt nok tidligt bagud med et servegennembrud, men formåede at vende kampen på hovedet.

Det gjorde Elina Svitolina dog også. Efter to sene servegennembrud hev hun første sæt i land.

I andet sæt var ukraineren langt mere i kontrol, og Caroline Wozniacki havde svært ved at ryste sin modstander.

Rutinerede Svitolina spillede klogt, mens Wozniacki lavede for mange uprovokerede fejl. Skarpheden manglede ganske enkelt hos danskeren, som endnu har knap et par uger til at forberede sig til Australian Open.