Caroline Wozniacki tabte overraskende semifinalen i Auckland til amerikanske Jessica Pegula med 6-3, 4-6, 0-6.

Caroline Wozniacki tabte overraskende semifinalen i WTA-turneringen ASB Classic i Auckland i New Zealand i tre sæt til verdens nummer 82.

For det blev amerikanske Jessica Pegula der tog skridtet til finalen efter en sejr med cifrene med 6-3, 4-6, 0-6.

Dermed har Wozniacki kun en single-turnering tilbage i karrieren, da hun har bebudet, at grandslam-turneringen Australian Open, der begynder 20. januar, bliver hendes sidste.

Lørdagens kamp blev indledt med et brud fra hver spiller, men herefter satte Wozniacki sig på opgøret og tog første sæt forholdsvis sikkert med 6-3.

I andet sæt kom 25-årige Pegula blæsende fra start og fik hurtigt oparbejdet en føring på 3-0.

Wozniacki fik kæmpet sig tilbage til 3-3, men så tog Pegula fart igen.

Med nærmest fejlfrit spil tog amerikaneren sættet med 6-4.

Tredje sæt startede ligeså katastrofalt for Wozniacki som andet sæt, da Pegula igen kom foran 3-0.

Der var plads til smil og vink fra Caroline Wozniacki til de fremmødte fans efter det overraskende nederlag i semifinalen. Foto: MICHAEL BRADLEY

Men denne gang havde danskeren ikke noget modsvar til Pegulas hårde og aggressive spil.

Pegula endte med at give Wozniacki et regulært "æg" og vandt sættet 6-0 og dermed kampen i tre sæt.

Efter kampen roste Pegula Wozniacki efter de to spilleres første møde nogensinde.

»Caroline har haft en fantastisk karriere, og hun stopper jo nu. Jeg spillede rigtig godt, og det er jeg glad for,« sagde Pegula efter kampen.

I finalen venter enten den mangedobbelte grandslam-vinder Serena Williams.

Wozniacki er dog ikke helt ude af WTA-turneringen i Auckland endnu.

Søndag spiller danskeren double-finale i turneringen sammen med netop Serena Williams.

Det nye doublepar vandt 7-6, 6-2 over belgierne Kirsten Flipkens og Alison Van Uytvanck i semifinalen.

Hvis Wozniacki skal tilbage på banen igen efter sit karrierestop, bliver det med Serena Williams som doublemakker. Her ses de to veninder kramme efter semifinalesejren i Auckland. Foto: MICHAEL BRADLEY

Selvom Wozniacki har bebudet et karrierestop, har hun åbnet en lille smule op for, at man stadig kan komme til at se hende spille tennis på højeste plan.

Det gjorde hun efter sin sejr i kvartfinalen, hvor hun slog tyske Julia Görges.



For da Caroline Wozniacki i den ombæring blev spurgt, om hun ville tage imod en invitation til turneringen i Auckland i 2021, svarede hun:

»Hvis Serena (Williams, red.) gerne vil spille double,« svarede Caroline Wozniacki med et grin.

/ritzau/