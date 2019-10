Clara Tauson er færdig ved ITF-turneringen i Kina.

Fredag dansk tid mødte hun kinesiske Jiajing Lu, som ligger nummer 183 på verdensranglisten og er seedet som nummer fire i turneringen.

Den blot 16-årige dansker startede ellers godt, da hun vandt første sæt med 7-5 over sin 29-årige modstander, som fik lov at knokle for sagen.

Andet sæt endte i tiebreak, og her vandt kineseren 9-7. Det betød, at kampen skulle ud i et afgørende tredje sæt, og også her bed Clara Tauson godt fra sig.

Tredje sæt endte også i tiebreak, men her trak Tauson det korteste strå efter hun ellers bragte sig foran med 4-2. Jiajing Lu kæmpede sig tilbage og vandt 7-5.

