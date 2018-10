Det bliver ikke i år at Clara Tauson vinder den prestigefyldte sæsonfinale ITF Junior Masters.

Således tabte den 15-årige danske tennisspiller semifinalen mod den et år ældre columbianer Maria Camila Osorio Serrano.

På forhånd var Clara Tauson ellers betragtet som favorit efter som hun er nummer tre på juniorernes pigesingle-verdensrangliste, hvor Maria Camilia Osorio Serrano er nummer fem.

Efter det 56 minutter lange første sæt tegnede det ellers fint for Clara Tauson, der vandt dette 7-6.

Men så tog Maria Camilia Osorio Serrano teten mod danskeren, der blev noteret for en lang række uprovokerede fejl, og vandt de efterfølgende to sæt 6-2, 6-4.

Clara Tauson under et træningspas hjemme i Hellerup sidste år. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Clara Tauson under et træningspas hjemme i Hellerup sidste år. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Før semifinalen havde den tidligere britiske topspiller Samantha Smith udtalt sig om Clara Tauson.

»Jeg så hende ved French Open i år. Hun er fantastisk. En rigtig god atlet. Hun er stærk og har en god attitude. Clara er en virkelig dygtig spiller,« citeres hun for at sige til TV2.

På spørgsmålet om hvorvidt Clara Tauson er lige så god som Caroline Wozniacki, da hun var 15 år, er svaret benægtende.

»Men Caroline var også exceptionel. Hun kom lidt ud af ingenting, men har været med til at sætte baren højt, da hun vandt junior-Wimbledon i en alder af 15. Så Clara har noget at sigte i mod, men Clara er virkelig også en dygtig spiller«, siger Samantha Smith.