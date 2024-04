Clara Tauson har netop misset en gylden mulighed for en titel.

For den danske tennisstjerne tabte nemlig søndagens WTA 125-finale i portugisiske Oeiras til hollænderen Suzan Lamens med cifrene 4-6, 7-5, 4-6.

Dermed sluttede Tausons imponerende stime, hvor hun havde vundet hele ni kampe i træk.

Søndagens tætte finale endte med at blive lidt af en maratonkamp, da det hele først blev afgjort efter to timer og 48 minutter.

Undervejs fik danskeren da også behandling, da hun – efter at være kommet bagud med 0-1 i andet sæt – måtte bede om en medical timeout.

Det danske stortalent har ellers haft et par gode uger i det portugisiske, hvor hun blandt andet vandt samtlige af sine kampe under Billie Jean King Cup.

Clara Tauson sikrede sig lørdag end finaleplads ved turneringen i Portugal – dog uden at være i kamp. For amerikanske Bernarda Pera trak sig forud for semifinalen.

Næste opgave for danskeren bliver Mutua Madrid Open, som er én af de mest prestigefyldte grusturneringer.

Her skal også Holger Rune og Caroline Wozniacki i kamp.