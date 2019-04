Clara Tauson er ude af ITF-turneringen i Wiesbaden.

Her blev det blot til en enkelt kamp til danskeren, der i Tyskland tabte til Katarina Zavatska.

Danskerens ukrainske modstander startede bedst og vandt det første sæt med 6-4.

Herefter bed Clara Tauson fra sig og tog andet sæt ganske sikkert med 6-2, men så svarede Zavatska prompte igen.

Ukraineren vandt tredje sæt med 6-2, og dermed sendte hun Clara Tauson ud af grusturneringen.

Det 16-årige danske stortalent har ellers haft et stærkt 2019, der blandt andet har budt på sejr ved Australian Open for junior-spillere og debut på WTA-touren.

Her blev det godt nok kun til en enkelt kamp, men der var en del at glæde sig over efter nederlaget til den 14 år ældre russer Evgeniya Rodina.

»Lugano har på alle områder været en god oplevelse. De professionelle udviser netop en høj grad af professionalisme i alt, hvad de foretager sig, hvilket er inspirerende. Tre superkampe her i Lugano, hvor vi er yderst tilfredse med Claras spil. Da det er de første kampe på grus (i denne sæson, red.), så er hun bestemt længere fremme, end vi kunne ønske,« sagde Clara Tausons træner og far, Søren Tauson efter den kamp i starten af april.

Efterfølgende har Clara Tauson selv fortalt. at hendes fokus er på netop ITF-turneringerne, inden hun skal i krig med mere WTA.

»Der skal vindes nogle turneringer først. Og så skal jeg ellers bare spille god tennis og have det sjovt,« sagde Clara Tauson til B.T. i midten af april.

Tirsdag var hun så i aktion igen, men det blev altså ikke til en sejr til danskeren i første runde.

Katarina Zavatska, som Clara Tauson tabte til i Tyskland, ligger nummer 176 på verdensranglisten, hvilket er mere end 200 pladser bedre end Tauson.