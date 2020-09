Naomi Osaka er klar til fjerde runde af den amerikanske grand slam-turnering efter sejr over ukrainer.

Naomi Osaka fortsætter sin færd mod endnu en US Open-titel.

Fredag spillede japaneren sig videre til fjerde runde af den amerikanske grand slam-turnering, da Marta Kostyuk blev slået i tre sæt.

Den useedede ukrainer blev sendt hjem med et nederlag på 3-6, 7-6, 2-6.

Osaka vandt første sæt i sikker stil. Efter at have skiftedes til at vinde i egne udlæg brød japaneren Kostyuks serv til stillingen 3-2. Osaka gentog den bedrift lidt efter - denne gang til 6-3 og sætsejr.

I andet sæt blev kampen så vendt på hovedet. Ved stillingen 2-1 spillede Osaka sig ganske vist til hele seks breakbolde, men japaneren formåede ikke at køre partiet i hus.

Kort efter slog Kostyuk så til, da hun med sit første og eneste servebrud i kampen gjorde det til 4-3. Ved stillingen 5-3 spillede ukraineren sig til en sætbold, som blev misset.

Osaka svarede igen ved at bryde til 5-5 og vinde i eget udlæg til 6-5. Nu havde japaneren vind i sejlene, men Kostyuk holdt stand og sendte sættet i tiebreak. De to fulgtes ad til 4-4, hvorfra ukraineren med tre vundne bolde i træk tog sættet.

I tredje sæt skruede Osaka bissen på. Japaneren lukkede kampen ved at vinde fem partier i træk.

Naomi Osaka er seedet som nummer fire i dette års US Open. Hun vandt turneringen i 2018 efter en finale, som de fleste nok husker bedst for Serena Williams' vredesudbrud mod kampens dommer.

