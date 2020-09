Naomi Osaka anede ikke, at videoen blev vist efter kampen.

»Faktisk prøvede jeg bare at lade være med at græde,« sagde hun efterfølgende om det, hun så.

For da den japanske tennisspiller natten til onsdag spillede sig i US Open-semifinalen med en sejr over Shelby Rogers, blev hun i det efterfølgende interview overrasket af en journalist fra tv-stationen ESPN. På Arthur Ashe-arenaens storskærm blev afspillet et lille indslag, hvor forældre til dræbte, sorte amerikanere takkede Naomi Osaka.

»Det er surrealistisk. Det er ekstremt rørende, at de er blevet rørt over, hvad jeg gør,« sagde tennisspilleren lidt senere på en pressekonference:

Naomi Osaka med 'George Floyd' på sit mundbind. Foto: MATTHEW STOCKMAN

»Det var virkelig følelsesladet. Først var jeg nærmest i chok, men nu efter at have tænkt over det, er jeg taknemmelig og virkelig ydmyg.«

Naomi Osaka har til den igangværende US Open valgt at komme med et tydeligt standpunkt i forbindelse med sine kampe.

Hver gang, hun er gået på banen, har hun båret et mundbind, hvorpå der er skrevet et navn på en sort amerikaner, der er blevet dræbt som en konsekvens af overdreven politibrutalitet. Fem kampe hidtil, fem forskellige navne.

Ved nattens kamp stod der med hvide bogstaver 'George Floyd' på den sorte maske. Tidligere har der stået 'Trayvon Martin', 'Ahmaud Arbery', 'Elijah McClain' og 'Breonna Taylor'.

Naomi Osaka spiller (selvfølgelig) ikke med sin maske på. Foto: Robert Deutsch

Og det var forældrene til netop to af de ofre, der dukkede på storskærmen efter kvartfinalesejren i nat. Se indslaget nederst i artiklen

»Vi takker dig dybt af hele vores hjerter. Fortsæt med at gøre det godt og giv den alt ved US Open, » sagde Sybrina Fultan, Trayvon Martins mor, eksempelvis i videoen.

»Gud velsigne dig for det, du gør ved at støtte min familie og min søn. Min familie sætter virkelig, virkelig pris på det,« sagde Marcus Arbery Sr., Ahmaud Arberys far, også i videoen.

Umiddelbart efter at have set videoen, lød det fra tennisspilleren midt på banen:

»Det betyder meget. De er så stærke. Jeg ved slet ikke, hvad jeg ville være i stand til at gøre, hvis jeg var i deres position,« sagde Naomi Osaka.

Hun sagde videre, at hun bare forsøger at gøre opmærksomhed om sagen.

På pressemødet gav hun desuden udtryk for, at hun føler, at 'hun kun gør meget lidt i forhold til, hvad hun kunne gøre'.

Naomi Osaka skal i US Open-semifinalen møde amerikanske Jennifer Brady. Her vil hun dukke op med endnu en maske og endnu et navn.

Her kan du se det klippet med Naomi Osaka efter kampen: