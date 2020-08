Den japanske tennisprofil vil alligevel stille op i og spille semifinalen i Western & Southern Open.

Den ene semifinale i tennisturneringen Western & Southern Open bliver alligevel med deltagelse af Naomi Osaka.

Onsdag meddelte den japanske tennisprofil ellers, at hun i protest mod racemæssig ulighed og politivold i det amerikanske samfund boykottede kampen.

Men torsdag har Osaka altså ombestemt sig. Til den britiske avis The Guardian siger hun nu, at hun har besluttet sig for at spille.

- Efter min udmelding og langvarig konsultering med WTA og USTA (det amerikanske tennisforbund, red.) er jeg gået med til deres ønske om at spille fredag.

- De (WTA og USTA, red.) tilbød at udskyde alle kampe til fredag, og det giver efter min mening mere opmærksomhed til bevægelsen (protesterne mod racemæssig ulighed og politivold, red.), siger Osaka til The Guardian.

Japaneren, der er vokset op i USA, skal møde Elise Mertens i den udskudte semifinale, som skulle have været spillet torsdag.

Tidligere i år deltog Osaka i Black Lives Matter-demonstrationer, der blev udløst, da sorte George Floyd døde under en brutal anholdelse i maj.

Det fortalte hun i et interview med Wall Street Journal tirsdag, hvor hun reflekterede over de udfordringer, hun har haft som sort japaner.

Amerikansk topsport blev onsdag ramt af aflysninger i protest mod politivold og racisme, efter at en betjent søndag skød Jacob Blake syv gange i ryggen, da han var ved at stige ind sin bil, hvor hans tre børn befandt sig.

Basketball-ligaerne NBA og WNBA udskød alle onsdagens slutspilskampe, efter at spillere fra Milwaukee Bucks nægtede at gå på banen.

/ritzau/