Tennisstjernen Rafael Nadal spiller sig i sin tiende finale i Rom, hvor tyske Alexander Zverev venter.

Rom. Den spanske tennisstjerne Rafael Nadal er tæt på at vinde sin ottende titel i Italian Open.

Lørdag besejrede spanieren sin serbiske kollega Novak Djokovic i to sæt 7-6, 6-3.

De to tidligere verdensettere spillede et tæt første sæt. Nadal startede med at bringe sig foran 5-2, men Djokovic fik udlignet til 5-5, og sættet endte med tiebreak, før spanieren hev sættet hjem.

I andet sæt havde Nadal mest overskud og vandt sættet 6-3.

Det var første gang i over et år, at de to tennisstjerner stod over for hinanden.

Efter kampen indrømmede Nadal, at det havde været en hård kamp.

- Når man spiller mod Novak, skal man spille på grænsen af sit spil med høj intensitet.

- Jeg er meget glad for den måde, jeg spillede på. Alt fungerede for mig - min taktik og mine slag, sagde han efter kampen.

I alt har de to spillet 51 kampe mod hinanden, siden de første gang mødtes i 2006. Nadal har med lørdagens sejr vundet 25 gange, og Djokovic har 26 gange trukket sig sejrrigt ud af mødet.

Nadal skal møde andenseedede Alexander Zverev i finalen søndag. Tyskeren vandt sin semifinale med 7-6, 7-5 over Marin Cilic.

Hos kvinderne vandt nummer et på verdensranglisten, Simona Halep, i tre sæt over Maria Sharapova med 4-6, 6-1, 6-4.

Rumæneren skal i finalen op mod ukraineren Elina Svitolina, der vandt 6-4, 6-3 over Anett Kontaveit.

/ritzau/