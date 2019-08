Den førsteseedede Rafael Nadal slår Daniil Medvedev i finalen i ATP-turnering i Montreal.

Den spanske tennisspiller Rafael Nadal var suveræn i søndagens finale i ATP-turneringen Rogers Cup i Montreal mod russeren Daniil Medvedev, som blev besejret 6-3, 6-0.

Det er femte gang, at den førsteseedede Nadal vinder den canadiske Rogers Cup, der tæller som en Masters 1000-turnering.

Han tog sin første titel i 2005, og siden er det blevet til finalesejre i 2008, 2013 og i 2018, hvor turneringen blev spillet i Toronto.

Med sejren øger Nadal sin rekord for flest Masters 1000-titler til 35. Novak Djokovic er nærmeste forfølger med 33 titler, mens Roger Federer har 28 Masters-titler ifølge nyhedsbureauet AFP.

Søndagens finale var overstået efter 70 minutter.

Medvedev havde mulighed for at bryde Nadal i hans første parti, men spanieren holdt sin serv, og det var den eneste gang, at den 8.-seedede russer formåede at udfordre Nadal.

Den spanske toer på verdensranglisten sikrede sig finalepladsen uden kamp, fordi franskmanden Gael Monfils måtte opgive at stille op i lørdagens semifinale på grund af en ankelskade.

Finalen var den første i en Masters 1000-turnering for den 23-årige Daniil Medvedev, og det var også første gang, at han mødte Nadal.

/ritzau/