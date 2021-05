Rafael Nadal vandt Italian Open for tiende gang, da Novak Djokovic i finalen blev slået i tre sæt.

Rafael Nadal er tilbage på tronen i Italian Open.

Søndag vandt den spanske tennisstjerne Masters 1000-turneringen for tiende gang, da verdensetter Novak Djokovic blev slået i finalen på gruset i Rom. Nadal vandt i tre sæt med cifrene 7-5, 1-6, 6-3.

Det var Nadals 13. finale i den italienske turnering. Han vandt første gang Italian Open i 2005.

I søndagens finale så første sæt ud til at skulle afgøres i tiebreak. Efter to tidlige servebrud - et af hver - fulgtes de to ad længe. Lige indtil Nadal vandt i Djokovics udlæg og gjorde det til 6-5.

Dermed fik spanieren mulighed for at serve sættet hjem selv, og den greb Nadal. Med første sæt sikret tog spanieren et væsentligt skridt mod titlen. I hvert fald hvis man konsulterede statistikbøgerne.

Nadal var således endt som vinder af sine seneste 101 kampe i træk på grus, når første sæt var gået til ham. Men den stime havde Novak Djokovic tydeligvis ikke i tankerne i andet sæt, som serberen vandt i sikker stil.

Serberen kunne dog ikke forhindre Nadal i at tage endnu et trofæ i den italienske hovedstad. I tredje sæt kom spanieren på sejrskurs, da han brød Djokovic og kom på 4-2. Nadal kom frem til en matchbold i Djokovics næste serveparti, men den blev afværget.

I stedet lukkede Nadal kampen i egen serv i efterfølgende parti.

Rafael Nadal og Novak Djokovic har domineret Italian Open i mange år. 15 af de seneste 17 udgaver af turneringen er blevet vundet af de to.

Kun i 2016 og 2017 endte nogle andre som vindere, da henholdsvis Andy Murray og Alexander Zverev sejrede. De slog begge Novak Djokovic i finalen.

Tidligere søndag vandt polske Iga Swiatek kvindernes udgave af Italian Open efter en uhørt dominerende præstation. 19-årige Swiatek udraderede i finalen den tidligere verdensetter Karolína Plísková og vandt med 6-0, 6-0 på 46 minutter.

I fem af polakkens seks servepartier afgav Swiatek ikke et eneste point. Det var Plískovás tredje finale i træk i Italian Open. Sidste år tabte hun til Simona Halep, mens hun i 2019 slog Johanna Konta.

Iga Swiatek vandt sidste års udgave af French Open og ligner altså også et godt bud på en vinder af 2021-udgaven af grand slam-turneringen, der starter om to uger.

/ritzau/