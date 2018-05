Rafael Nadal slap fra første runde uden sættab, men måtte slide hårdt for sejren mod undertippet italiener.

Paris. Topseedede Rafael Nadal har indledt jagten på karrierens 11. triumf på Roland Garros-anlægget i Paris.

Den spanske grusvirtuos kom dog på ganske hårdt arbejde i første runde af French Open mod kvalifikationsspilleren Simone Bolelli fra Italien.

I en kamp, der strakte sig over to dage, måtte Nadal afværge fire sætbolde, inden han havde sikret sig sejren med cifrene 6-4, 6-3 og 7-6.

De to spillere indledte kampen mandag, men fik ikke spillet færdig, inden et regnvejr over den franske hovedstad gennemtvang en afbrydelse.

For Nadal kom pausen dog næppe helt ubelejligt, for da regnen meldte sig, var han noget overraskende bagud med 0-3 i tredje sæt.

Da spillerne tirsdag tittede frem fra omklædningsrummet igen, var Bolelli ikke længere ovenpå i helt samme grad. Nadal fik udlignet til 3-3, men blev stadig udfordret af den godt kæmpende italiener.

Spillerne fulgtes ad til 6-6, så sættet skulle afgøres i tiebreak. Her var Bolelli foran både 6-3 og 7-6, inden Nadal sled sig til en 11-9-sejr.

Spanierens næste opgave ser på papiret overkommelig ud i form af Guido Pella fra Argentina. Pella er aldrig nået videre end til anden runde i den prestigefyldte turnering.

/ritzau/