Gruskongen Rafael Nadal var suveræn, da han slog Kei Nishikori i kvartfinalen i French Open.

Rafael Nadal var helt suveræn, da han tirsdag spillede sig i semifinalen i French Open.

Den spanske grusstjerne jagter sin 12. sejr i turneringen og sin tredje titel i Paris i træk, og syvendeseede Kei Nishikori kunne intet stille op i kvartfinalen.

Rafael Nadal besejrede japaneren 6-1, 6-1, 6-3, og dermed er han klar til et eventuelt møde med Roger Federer, der spiller sin kvartfinale i øjeblikket.

Nadal brød to gange i første sæt, mens han blev brudt en enkelt gang i andet sæt. Her stod Nadal dog selv for fire servegennembrud, og så blev andet sæt vundet med de samme cifre som første sæt.

I tredje sæt brød Nadal til 3-1, og foran 5-3 servede han sejren hjem.

Både Nadals kamp og opgøret mellem Federer og landsmanden Stanislas Wawrinka blev afbrudt på grund af regn over anlægget i Paris, men selv om Nadals kamp begyndte senere, blev den altså hurtigere færdigspillet.